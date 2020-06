GTST-acteur Erik de Vogel verrast fans met nieuwe look

View this post on Instagram

Vandaag is het eindelijk zo ver, het publiek mag Museum Hilversum in!!! En hoewel we geen feestelijke opening mogen voelt het toch wel een beetje als een feestdag. Ik zal er vandaag dan ook de hele dag zijn om iedereen te verwelkomen! We krijgen langzaam weer wat bewegingsruimte met zijn allen en mogen weer wat dingen doen die altijd zo vreselijk normaal leken! Ik hoop jullie een keertje te zien in Museum Hilversum bij mijn Face It tentoonstelling, je hebt nog tot 17 Juli de tijd! Boeken via www.museumhilversum.nl , of op de dag zelf even bellen of er plaatsen zijn vrij gekomen. Tot snel!!! #faceitexpo #williamrutten #museumhilversum