Kijkers onder de indruk van ernstig zieke BN’er in ‘The masked singer’

‘The masked singer’ heeft vrijdagavond weer voor de nodige reacties gezorgd op Twitter. Er waren weer twee vermomde BN’ers die het programma moesten verlaten, maar het was vooral de eerste afvaller die bij kijkers diepe indruk heeft gemaakt.

In het pak van de mysterieuze yeti zat namelijk niemand minder dan baritonzanger Ernst Daniël Smid (67). Dat hij ondanks de ziekte van Parkinson besloot mee te doen aan het programma, zorgde bij de kijkers voor veel bewondering.

“Moet wel professionele zanger zijn”

In het programma ‘The masked singer’ treden er elke week vermomde BN’ers op van wie niet altijd bekend is dat ze ook kunnen zingen. Twee teams, waarvan één met Gerard Joling en Buddy Vedder en de andere met Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, moeten vervolgens raden wie er achter de maskers verstopt zitten. Soms is dat al snel duidelijk, maar soms ook helemaal niet. Gerard, Buddy en Carlo waren er gisteravond van overtuigd dat er een professionele zanger in het pak van de yeti moest zitten. En na de hints in de introductiefilmpjes wisten ze zeker dat het Ernst Daniël moest zijn. En hun vermoeden bleek te kloppen.