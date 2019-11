Esmée wordt langzaam doof en jaagt droom achterna in 'TVOH'

Sommige audities bij The voice of Holland zijn extra bijzonder. Vaak vanwege een prachtige uitvoering van een liedje, maar soms ook door het verhaal van een kandidaat.

Voor Esmée gold het vrijdagavond allebei: ze zong niet alleen prachtig, maar ook haar situatie raakte de coaches en kijkers thuis.

Hard achteruit

Esmée wil de komende tijd alles uit haar muziekcarrière halen. Vorig jaar deed ze mee aan het televisieprogramma Topper gezocht en won ze zelfs de titel. Maar tijdens de opnames kreeg ze te horen dat ze deels doof was aan beide oren. “Ik weet niet wanneer ik helemaal doof word”, vertelt ze geëmotioneerd aan Martijn. “Het is genetisch bepaald en ik kan binnen een half jaar of een jaar heel hard achteruit gaan.”

Pijn

“Muziek maken is het enige dat ik wil doen”, gaat ze verder. “Als dat je wordt afgenomen, doet dat pijn. Ik heb na het nieuws twee maanden thuis gezeten omdat ik niet wist wat ik moest doen. Maar ik ga proberen er het beste van te maken.”

Geraakt

Met het nummer Walk me home van zangeres Pink zet Esmée een dijk van een optreden neer. Alle vier de stoelen draaien en Esmée kan haar geluk niet op. De kijkers thuis zijn – net als de coaches – geraakt door het optreden én enthousiasme van Esmée:

#tvoh Esmee is een verademing.. Eindelijk iemand waarbij je gewoon echt kunt zien dat ze vet aan het genieten is! 😁 — Andrea 🏳️🌈 (@hopsekee) November 22, 2019

Zo mooi, ondanks alles zie je haar enorm genieten. ♥️ #tvoh — JulietteJ (@JuulJJakobsen) November 22, 2019

Anouk was zelfs geraakt door t verhaal van Esmee❤❤❤#tvoh — Chantal Ceelen (@chantal3475) November 22, 2019

Esmee, je bent een topper! Hoop dat je ver mag komen. 💪🏼 #TVOH — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) November 22, 2019

Sommige mensen zie je zó genieten met zingen. Esmee is er een van. Wat een leuke meid! #tvoh — Steffie (@Steffiegeertje) November 22, 2019

