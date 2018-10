Esmee (13) uit Limburg sinds zondag vermist: politie plaatst wanhopige oproep

Er wordt door de politie gezocht naar de 13-jarige Esmee Wiersma uit het Limburgse Heerlen.

Ze is zondag weggegaan bij haar moeder, om de bus te nemen. Sindsdien is ze nergens meer gezien.

De politie spreekt van een ‘zeer verontrustende vermissing’. Esmee had geen mobiele telefoon mee toen ze de deur uitging, maar is in de afgelopen dagen wel online geweest.

Wie heeft er een tip

Op Facebook schrijft de lokale politie:

‘Esmee heeft op zondag 28 oktober 2018, omstreeks 20:00 uur, de woning van haar moeder verlaten om met de bus naar de Heerlerbaan te gaan. Vanaf dat moment is Esmee spoorloos.

Signalement:

– Vrouw

– 13 jaar oud

– Slank postuur

– Blanke huidskleur

– Half lang donkerbruin haar

– Mogelijk brildragend

– Donkergrijze broek

– Zwarte parka met bontkraag

– Witte Fila schoenen

Esmee is niet in het bezit van een telefoon.

Heeft u informatie voor ons dan verzoeken wij U om te berichten via 0900-8844 of facebook onder vermelding van: Vermissing Esmee Wiersma, registratienummer 2018164874’.

Bron & Beeld: Facebook