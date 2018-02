Ivanka Trump, de dochter van Amerikaanse president Donald Trump, zat tijdens de halve finale van de massastart naast niemand minder dan gouden medaillewinnares Esmee Visser.

Ivanka bekeek in Gangneung Oval de prestaties van de Nederlandse ploeg.

Ivanka had dit echter niet meteen door. Toen ze op het feit gewezen werd, feliciteerde de dochter van Trump Esmee uitgebreid. Ivanka gaf toe niet veel over de schaatssport te weten, aldus Esmee. “Ze had er niet veel verstand van. Ik heb haar een beetje uitleg gegeven. Ik was heel vereerd dat ik uitgekozen was om naast haar te zitten”. Aha, dáár hadden ze het dus over.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP