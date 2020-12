Dít zijn alle essentiële winkels volgens de Rijksoverheid

Anne-Wil heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen, is getrouwd met Han en werkt in een exclusieve boetiek. Op sinterklaasavond krijgt schoondochter Engelien een confronterend gedichtje.

Vrijdag

Al weken zie ik in veel huizen opgetuigde kerstbomen staan. In de krant las ik dat mensen, juist nu het allemaal niet zo fijn is, enorm behoefte hebben aan warmte en gezelligheid. Wat past daar nou beter bij dan een kerstboom, ook al is het morgen pas Sinterklaas? Toen ik klein was, kregen we de kerstboom