Estavana is niet bij afscheid Rafael maar deelt wél deze foto

Estavana Polman is trots op haar liefde, Rafael van der Vaart. Ze deelt een foto van hem met hun dochtertje Jesslynn en zijn zoon Damián.

Gisteren nam Rafael van der Vaart namelijk afscheid van Oranje. Hij heeft in totaal 109 wedstrijden in het oranje shirt gespeeld. En hoe: een speler om niet snel te vergeten.

Toch was al gauw duidelijk dat Estavana niet bij het belangrijke moment in de carrière van haar vriend kon zijn. Haar dochter Jesslynn was er wel – helemaal compleet in voetbaloutfit. ‘Zo trots op je’, laat Estavana op social media weten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram