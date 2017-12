Estavana deelt nieuw plaatje van Jesslynn en het is de blijste foto óóit

Estavana Polman is in juni dit jaar bevallen van haar eerste kindje, Jesslynn.

Ze deelt nu een nieuwe foto van haar meisje, dat al aardig is gegroeid.

Harten

Zo kun je nu al zien op wie ze meer lijkt: op haar vader. Jesslynn kijkt in ieder geval ontzettend vrolijk. Ze draagt voor de gelegenheid een oranje shirtje, om haar moeder aan te moedigen die in het Nederlandse handbalelftal speelt. Estavana laat weten dat ook Rafael helemaal dol is op zijn meisje: “Hij is niet meer verliefd op mij denk ik. Hij zet mij de deur uit en gaat er vandoor met onze dochter.”

Matchday 💪🏻 The Netherlands – China 18:00 🇳🇱 nieuwe ronde nieuwe kansen 😃 #mijngrootstefan #love❤️ Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 3 Dec 2017 om 2:23 PST

Zo zie je hoe ze is gegroeid:

Mijn kleine meisje wordt groot💕 Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 22 Sep 2017 om 8:22 PDT

Bron & Beeld: Instagram