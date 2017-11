Estavana is voor het eerst open over verdere gezinsuitbreiding

Estavana Polman geniet samen met Rafael van hun dochter Jesslynn.

Maar als het aan de handbalster ligt, dan krijgen Damián en Jesslynn er binnenkort nog een broertje of zusje bij.

Spannend hoor

Ze wil graag een tweede kindje, zo laat Estavana weten. Toch zit het op dit moment nog niet in de planning. Estavana wil namelijk ook graag verder met handballen bij het Nederlands elftal. Maar natuurlijk, waar een wil is, is een weg… Dus je weet maar nooit wanneer het raak is. Jesslynn werd dit jaar in juni geboren.

After some quality time with my babygirl💕, now it’s time for the national team! 🇳🇱proud to be a part of the team again. @easywalker_inc Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 21 Nov 2017 om 7:18 PST

De allereerste foto van Jesslynn:

Ons prinsesje 🙏🏻💕 Jesslynn estavana van der vaart!! 2910 gr 47 cm. We zijn zooo verliefd en zoo trots!! 😍 ik wil iedereen super bedanken voor alle felicitaties en berichtjes. 💕#noppies #bigbrother #kissingherthewholeeeeeeday #inlovewithmybaby Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 27 Jun 2017 om 3:28 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram