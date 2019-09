Estavana Polman deelt foto van 4 generaties: 'Wat lijk je op je moeder'

Estavana Polman koestert haar familie en deelt trots een foto op Instagram. ‘Vier generaties’, schrijft ze bij het lieve plaatje.

Te zien is hoe Estavana poseert samen met haar moeder, haar oma en haar dochter Jesslynn.

Moederskind

Haar fans reageren positief op de foto en vinden het een prachtig familieportret. Maar ook valt haar fans iets op: ‘Wat lijk jij op je moeder’, klinkt het massaal. “Wauw, wat een goeie genen”, reageert een andere fan van de handbalster.

Estavana heeft haar familie hoog zitten en heeft dat altijd al laten weten aan haar liefde Rafael van der Vaart. “Tijdens één van mijn eerste gesprekken met hem heb ik ook meteen aangegeven dat familie bij mij bovenaan staat. Gelukkig is hij ook heel close met zijn familie”, aldus Estavana. Haar moeder Winniefred woont al tijden bij haar en Rafael in huis, om zo veel samen met haar kleindochter te kunnen zijn. Over haar moeder zegt Estavana: “Ze heeft me geleerd om vooral te doen waarvan ik denk dat het voor Jesslynn goed is. Je kent je eigen kind tenslotte het best.”

Dit bericht bekijken op Instagram 4 generaties ❤️ Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 21 Sep 2019 om 3:06 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP