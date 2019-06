Estavana Polman onwel geworden op uitvaart opa van Rafael

De opa van Rafael van der Vaart, die ook Rafael heette, is op 87-jarige leeftijd overleden. De uitvaart was afgelopen woensdag in Spanje.

Handbalster Estavana Polman (26), de vriendin van Rafael, werd onwel tijdens de dienst. Volgens haar moeder zou dit komen door de warme temperaturen.

Zou het…?

“Er is verder niks aan de hand. Ze is alleen niet goed geworden na de mis. Het was heel warm. Ze heeft een heel zwaar en lang seizoen gehad en dat loopt dan zo. Ze hebben haar gecheckt in het ziekenhuis en er is verder niks aan de hand.” Woensdagochtend deelde de ex-voetballer het nieuws dat zijn grote voorbeeld er niet meer is. “Mijn lieve grootvader is helaas overleden. Dank voor alles en dank je dat je mijn grootste inspiratiebron bent. Geef Nana een kus namens ons allemaal.”

Maar Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker vertelde donderdagavond in Shownieuws dat er volgens hem wellicht meer aan de hand is. Zo zou ze volgens hem ‘mogelijk opnieuw zwanger zijn’. Die geruchten zijn nog niet bevestigd door het bekende stel.

Estavana en Rafael samen, in blije tijden:

Dit bericht bekijken op Instagram 3 years❤️ #3jaarellende😂#houvanjou Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 21 Mrt 2019 om 8:39 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram