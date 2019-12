Estavana Polman over haar wereldtitel: "Rafael moest alleen maar janken"

Rafael van der Vaart is ontzettend trots op zijn vriendin Estavana Polman, die dit weekend samen met haar handbalteam wereldkampioen is geworden in Japan.

In een interview met Shownieuws vertelt Estavana hoe Rafael de overwinning van de handbalsters heeft beleefd.

Janken

Rafael was tijdens de finale te gast bij Ziggo Sport en ging helemaal uit z’n plaat toen de handbalsters er met de winst vandoor gingen. “Ja, mooi hè?,” reageert Estavana trots. “Hij belde mij en hij moest alleen maar janken. Hij heeft alleen maar gejankt. Dan was het weer even stil en dan begonnen die meiden weer te zingen en dan begon hij weer. Hij zegt: ‘Ik vind het zo mooi, ik vind het zo mooi!’”

Dochtertje

Estavana vindt het onwijs fijn dat ze weet dat ze zoveel steun krijgt van haar familie. Ze is blij om weer thuis te zijn en gaat de komende tijd lekker genieten van haar overwinning. Ook kan ze niet wachten om met haar dochtertje Jesslynn op de bank te zitten.

Dit bericht bekijken op Instagram This feeling!!🙌🥇🥇 #wekomennaarhuis #worldchampions Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 15 Dec 2019 om 7:59 (PST)

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP