Dit is waarom Estavana Polman niet met Rafael wil trouwen

Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn al geruime tijd samen. Het stel heeft samen ook al een kindje, de inmiddels 1,5-jarige Jesslynn. Toch prijkt er nog geen ring om de vinger van de handbalster. En die gaat er ook niet komen, onthult Rafael in Story.

Het sportieve duo heeft sinds 2016 een relatie. Ze wonen samen in Denemarken, maar zijn van plan in de toekomst weer naar Nederland te verhuizen.

Trouwen

In een openhartig interview met Story vertelt Rafael van der Vaart over zijn relatie met Estavana Polman. Hij verklaart dat hij wel met haar zou willen trouwen, maar dat zij niet wil. “Het is Estavana die tegen mij roept: ‘Je trouwt maar 1 keer en dat huwelijk heb je al verkloot!'”, zegt de oud-voetballer.

Geen jawoord

Hiermee doelt zijn huidige vriendin op zijn huwelijk met Sylvie Meis dat op de klippen liep. “Om die reden wil ze niet trouwen,” vervolgt Rafael zijn verhaal. “Dat vind ik humor. Eigenlijk zou ik dat moeten zeggen. En misschien heeft ze ook wel gelijk. Het huwelijk is slechts een briefje. Het zou niets toevoegen. We hebben een prachtig leven. Ook zonder dat jawoord.”

Groot gezin

Het stel hoopt wel nog een kindje te krijgen. “Het lijkt ons leuk als Jesslynn en Damian nog een broertje of zusje krijgen. Een groot gezin heb ik altijd leuk gevonden. Als ik kijk hoe Damian en Jesslynn met elkaar omgaan, maakt me dat zo trots. Ze groeien niet samen op, maar ze zijn twee handen op een buik. Hoe leuk is het als daar nog een derde bij komt?”, aldus Rafel van der Vaart.

