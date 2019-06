Estavana en Rafael delen zoete kiekjes van jarig dochtertje Jesslynn (2)

Hiep, hiep, hoera! Jesslynn, het dochtertje van Estavana Polman en Rafael van der Vaart, is jarig en mag vandaag alweer 2 kaarsjes uitblazen.

Om dat te vieren delen de trotse ouders allebei een lief kiekje van het kleine meisje op Instagram.

Lief

“Happy birthday little girl“, schrijft de tophandbalster bij een schattige selfie van moeder en dochter. Ook Rafael trakteert zijn volgers met een zoet kiekje van de jarige Jesslynn en schrijft daarbij: “My little sweetheart, happy birthday to you.”

Dit bericht bekijken op Instagram Happy birthday little girl 💕🎉 #2jaar #loveyou Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 23 Jun 2019 om 3:40 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram My little sweetheart, happy birthday to you ❤🎉🎈#LOVE Een bericht gedeeld door Rafael van der Vaart (@rafaelvdvaart) op 23 Jun 2019 om 10:46 (PDT)

Damian, de zoon van Rafael en Sylvie Meis, was een kleine maand geleden jarig. Toen plaatste Rafael deze lieve gezinsfoto op Instagram:

Bron: Instagram. Beeld: ANP