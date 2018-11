Estelle Cruijff is erger gewond dan gedacht na gewelddadige overval

Het gaat slecht, heel erg slecht met Estelle Cruijff, weet RTL Boulevard. Zeker de lichamelijke schade die ze heeft overgehouden aan de overval blijkt erger dan gedacht.

Estelle werd bij de overval zaterdagavond in de buurt van haar huis in Amsterdam-Zuid door drie mannen in elkaar geslagen en beroofd.

Hersenschudding

RTL Boulevard meldt nu dat Estelle heeft laten weten een helse nacht achter de rug te hebben gehad. Ook denkt ze dat ze een hersenschudding aan de klappen heeft overgehouden.

Daders op het spoor

De daders zijn nog niet bekend. Estelle heeft intensief contact met de recherche die ze op het spoor is. Hopelijk kunnen beelden van bewakingscamera’s haar en de politie helpen. Sterkte, Estelle!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!