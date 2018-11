Estelle Cruijff mishandeld en beroofd: 'Het is behoorlijk heftig geweest'

Estelle Cruijff is afgelopen zaterdag mishandeld en beroofd in Amsterdam. Dat vertelt ze in RTL Boulevard.

Estelle laat aan RTL Boulevard weten dat ze door drie mannen is mishandeld en beroofd in Amsterdam en dat het er heel heftig en bruut aan toe ging. In het kader van het politieonderzoek mag zij verder niks zeggen over de beroving.

Ernstig incident

In RTL Boulevard gaf ook misdaadverslaggever John van de Heuvel een reactie. Hij zei: “Het bericht over de beroving en mishandeling klopt. Er is een ernstig incident geweest. Estelle is beroofd en daarbij is flink veel geweld gebruikt. De politie is uiteraard bezig met een uitgebreid onderzoek. Op dit moment is het nog duidelijk of er buit is gemaakt en of de daders gepakt zijn.” John vertelt ook dat hij contact heeft gehad met Estelle. Hij zegt dat de gebeurtenissen veel impact hebben gehad op Estelle. “Uit haar berichten blijkt dat het behoorlijk heftig is geweest en dat Estelle behoorlijk ontdaan is.” De verslaggever maakt duidelijk dat er sprake is geweest van geweld en dat Estelle daarbij gewond is geraakt, maar hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk. “Zoiets zorgt natuurlijk ook mentaal voor een behoorlijke klap”, sluit hij af.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.