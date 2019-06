Estelle Cruijff blikt terug op brute overval en mishandeling

In november 2018 werd Estelle Cruijff op brute manier overvallen en mishandeld voor haar Amsterdamse huis. De blondine vertelt in het Linda vakantieboek dat ze aan deze ervaring een flink trauma heeft overgehouden.

Het is voor het eerst dat er een vakantieboek van Linda wordt uitgegeven. Ter ere van deze speciale editie van het tijdschrift, vertelt de ex-vrouw van Ruud Gullit haar heftige verhaal.

Mishandeling Estelle Cruijff

Veel heeft Estelle Cruijff nog niet verteld over de mishandeling uit november 2018. Wel is bekend dat ze hardhandig van haar scooter getrokken werd voor haar Amsterdamse woning. De reden? Het dure Rolex-horloge dat om haar pols prijkte. Het klokje werd haar op brute manier afgenomen door de overvallers.

Kwetsbaar

Estelle vertelt: “Ze hebben me behoorlijk te grazen genomen, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb m’n longen uit mijn lijf gegild. Je voelt je heel kwetsbaar, want iemand heeft aan je gezeten en je privacy geschonden. Best heftig.”

Traumatische ervaring

Ze vervolgt: “Op zo’n moment houd je er rekening mee dat je misschien het loodje gaat leggen. Je weet niet hoever ze zullen gaan. Je bent volledig aan hen overgeleverd en je kunt helemaal niks, alleen maar bang zijn.” Estelle omschrijft het dan ook als een traumatische ervaring, die ervoor heeft gezorgd dat ze maandenlang niet meer alleen over straat durfde te gaan. “Langzaam wordt dat beter” aldus Estelle.

Bron: LINDA. Beeld: ANP