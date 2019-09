Baby voor Esther Vergeer dankzij draagmoeder: "We zijn in de wolken"

Esther Vergeer (38) heeft woensdag bijzonder babynieuws gedeeld: de rolstoeltennisster en haar partner Marijn zijn via een draagmoeder ouders geworden van hun eerste kindje.

Op Instagram deelt Esther een fotoserie met een aantal plaatjes van het pasgeboren meisje.

Esther: “Het is niet te beschrijven hoe gelukkig we ons voelden toen we je eindelijk zagen. Welkom Jinte Zaal, geboren op 12 september. We zijn helemaal in de wolken.” Het stel heeft het kindje gekregen via een Canadese draagmoeder. Daarover schrijft ze: “Soms heb je bij het maken van zoiets bijzonders en moois hulp nodig, en wij hebben de beste hulp gekregen die we ons konden wensen! We zijn je voor eeuwig dankbaar dat je onze grootste droom uit hebt laten komen, je bent de meest liefdevolle persoon die we kennen.”

Kindje dragen

Eind juli maakte de rolstoeltennisster via een bericht op Instagram bekend dat zij en haar partner Marijn een kindje zouden krijgen via een draagmoeder in Ontario. Door verschillende afwijkingen werd Esther afgeraden om zelf een kindje te dragen. Daarom kozen ze ervoor om via een draagmoeder een kindje te krijgen dat genetisch 100% van hen is.

Draagmoederschap

Het stel koos voor een draagmoeder in Canada omdat commercieel draagmoederschap in Nederland verboden is. In Amerika en Canada is dat niet zo. Eerder had het stel al contact met een draagmoeder in Amerika, maar dat ging uiteindelijk niet door. Toen deze Canadese draagmoeder op hun pad kwam, bleek alles te kloppen en 9 maanden later is hun eerste kindje geboren. “Onze draagmoeder in Canada gaf aan dat ze het gewoon fantastisch vindt om zwanger te zijn. Ze heeft al een eigen kindje en een tweede kindje past niet in haar leven. Ze heeft altijd al gedacht dat ze dit voor iemand anders wilde doen”, vertelde Vergeer daarover in een interview met AD.

Het kindje liet even op zich wachten, want eerder gaf Esther aan dat de draagmoeder op 6 september uitgerekend was.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP, Instagram