Waarom 1 juli altijd al een belangrijke dag was voor columnist Etchica en vele anderen

Etchica Voorn (1963) is schrijver, columnist en talentcoach. Haar debuut Dubbelbloed won de Opzij literatuurprijs in 2018. Ze is getrouwd, heeft 1 zoon en woont met haar Jordanese groenteman Ko en witte herder Luna in Amsterdam.

Vanmorgen werd ik blij wakker en dacht: ik heb zin in heri heri. Energiek gooide ik mijn benen over de rand van mijn bed en plantte mijn voeten op de houten vloer. De maand juli is begonnen en er is reden genoeg om goedgemutst te zijn. Vandaag eindigen officieel de beperkingen die ons op slimme wijze coronaproof gevangen hielden. Hoera, we zijn vrij!

Zou de premier de eerste juli bewust als vrijheidsdatum hebben gekozen? Een symbolische daad om 2 vliegen in één klap te slaan: de verhitte gemoederen in onze samenleving verkoelen en mensen met elkaar verbinden?

3 oma’s geleden – op 1 juli 1863 – schafte Nederland namelijk de slavernij af in zijn toenmalige koloniën Suriname – waar mijn vader geboren en getogen is – en de Nederlandse Antillen. Er kwam een einde aan ruim 200 jaar slavernij. Lange tijd had ik geen idee dat Nederland, als enige kolonisator, nog 10 lange jaren erbij kaapte door de ‘vrijgemaakte slaven’ verplicht door te laten werken op de plantages tot 1 juli 1873. Maar ja, ik wist zoveel niet.