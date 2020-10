Zó gaat het in de rest van Europa met het aantal coronabesmettingen

In Nederland loopt het aantal coronabesmettingen snel op, waardoor het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd. Maar hoe gaat het eigenlijk met de landen om ons heen?

Om goed te kunnen vergelijken: in Nederland worden per 100.000 inwoners ongeveer 45 personen positief getest op het coronavirus.

Ook in Duitsland stijgt het aantal besmettingen snel. Per 100.000 inwoners waren afgelopen week gemiddeld vijf mensen besmet. In heel het land gelden dezelfde regels wat betreft hygiëne en afstand houden, maar de overige maatregelen verschillen per deelstaat. Zo moet de horeca op sommige plekken eerder dicht en mogen er minder mensen bij elkaar samenkomen. Verder is er in verschillende deelstaten een mondkapjesplicht. Mensen moeten dan in publieke ruimtes waar weinig afstand is een mondkapje op.

Nederland wordt wel als een soort horrorscenario gezien. Ze waarschuwen dat als er niet wordt geluisterd of ingegrepen, dat het net zo erg wordt als in Nederland.

Spanje

In Spanje zijn zelfs complete steden afgesloten. Het is geen lockdown, maar steden zoals Madrid kom je niet meer in. De regering hoopt zo dat mensen niet te veel gaan reizen en dus thuisblijven. Het aantal besmettingen blijft oplopen. Woensdag kwamen er in een dag 12.000 nieuwe besmettingen bij en zijn er 200 mensen overleden. In Spanje waren vorige week per 100.000 inwoners ongeveer 22 mensen besmet.

Zowel op straat als in winkels en in het openbaar vervoer zijn mondkapjes verplicht. Deze regel wordt over het algemeen goed opgevolgd, maar toch worden er illegaal wat feestjes georganiseerd zonder mondkapjes.

Italië

In Italië zijn iedere dag net zoveel nieuwe besmettingen als in Nederland. Maar aangezien er in Italië 3,5 keer zoveel mensen wonen als in Nederland, gaat het daar toch iets beter. Ook de maatregelen kun je vergelijken met die in Nederland, alleen heeft Italië eerder actie ondernomen waardoor de groei van het aantal besmettingen gelijk beperkt kon worden. Bars en restaurants zijn in Italië wel nog open, maar de meeste moeten ’s avonds wel eerder dicht. Bovendien moeten Italianen sinds kort ook op straat een mondkapje dragen. Momenteel worden per 100.000 inwoners 8 mensen positief getest.

Frankrijk

Volgens de Franse president Macron komen er iedere dag gemiddeld 20.000 besmettingen en 200 ic-opnames bij. Uit de laatste cijfers blijkt dat per 100.000 inwoners gemiddeld 26 mensen positief worden getest. De cafés zijn al een lange tijd dicht, maar de restaurants zijn wel nog open. Verder geldt in negen grote stedelijke gebieden een avondklok. De mondkapjesplicht geldt in publieke binnenruimtes, op het werk en in scholen. In veel steden, waaronder Parijs, is het mondkapje ook verplicht op straat.

Groot-Brittannië

De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen geëxplodeerd, maar het is blijkbaar nog niet zo erg als in Nederland. Afgelopen week testten gemiddeld 22 mensen per 100.000 inwoners positief op het coronavirus. Ze werken in Engeland sinds kort met een stoplichtsysteem, waar de routekaart van Nederland van is afgeleid. De drie kleuren staan voor de risiconiveau’s. Liverpool is momenteel de brandhaard van Groot-Brittannië en daar is het dus ‘code rood’ en gelden de strengste maatregelen. Cafés, bioscopen en sportscholen zijn daar dicht en niet-noodzakelijke reizen buiten de stad zijn niet toegestaan. Ook in Londen gaat het de verkeerde kant op. Je mag daar niet meer bij elkaar over de vloer komen. De horeca is wel nog open, maar moet om 22.00 uur dicht. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, binnenruimtes en restaurants.

Bron: NOS. Beeld: iStock