Wethouder Rotterdam: "Songfestival gaat ondanks coronavirus gewoon door"

We hoeven ons geen zorgen te maken over het Eurovisie Songfestival, zegt de Rotterdamse wethouder Kasmi. Volgens hem is er ondanks het coronavirus nog geen noodzaak het af te lassen.

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller en ieder land heeft zijn eigen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Fans van het Eurovisie Songfestival maken zich dan ook grote zorgen of het mega-evenement in Rotterdam in mei wel door kan gaan.

Tijd zat

Wethouder Kasmi stelt iedereen gerust. “Er is geen enkele noodzaak om het songfestival af te gelasten”, zegt hij. Kasmi benadrukt dat de richtlijnen van het RIVM voor de gemeente Rotterdam leidend zijn. “We monitoren ook zelf, waarbij we wel zien dat de situatie rond corona per dag verandert”, legt hij uit. Maar op dit moment kunnen de voorbereidingen gewoon doorgaan. “Ik denk dat er ergens halverwege april moet worden bekeken hoe de zaak er dan voorstaat. We hebben dus nog tijd zat.”

Negatieve factoren

Veel mensen maken zich zorgen om het Songfestival omdat het een internationaal evenement is, waarbij vele tienduizenden bezoekers uit 41 landen naar Rotterdam komen. Vooral het grote publiek, de lange reizen en de zingende fans lijken negatieve factoren te zijn vanwege het coronavirus.

Onverantwoord

Niet iedereen is het dan ook eens met Kasmi. “Zoals het er nu voorstaat, vind ik dat onverantwoord”, zegt raadslid Geert Koster tijdens het debat in de Rotterdamse raad. “Als je het gewoon laat doorgaan dan neem je bewust het risico op het ontstaan van een besmettingshaard. Het moet eerst duidelijk zijn dat – wellicht door een stijging van de temperatuur – het gevaar is geweken.”

Bron: AD. Beeld: ANP