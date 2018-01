Eva Jinek adopteert een ontzettend schattig diertje, en ze heet...

Eva Jinek heeft een lammetje geadopteerd. Dit laat de presentatrice weten op Instagram, waar ze trots met het diertje pronkt.

“Zeldzaam gelukkig met de officiële adoptie van mijn eerste lammetje!”, schrijft Eva bij het kiekje.

Schaapsherder Lammert

Ze vervolgt: “In de voorjaarszon op de prachtige Veluwe en onder het toeziend oog van schaapsherder Lammert (ja, echt) mocht ik haar vanochtend officieel een naam geven.”

Coccie

En ze heet… Coccie Lente-ui! Eh, wat? “Coccie is een liefkoosnaam die ik graag gebruik voor vrienden, collega’s en mensen die ik leuk vind”, legt Eva uit. “En Lente-ui omdat ze zo vroeg in het jaar is gekomen maar ook omdat ze als een ui, een stevig onverwoestbaar gewas, overal zal gedijen. Mijn dieren-gekte-liefde beker loopt vandaag officieel over.” Wanneer mogen wij haar komen aaien, Eva?

Een bericht gedeeld door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 30 Jan 2018 om 9:04 (PST)

Lammetjes worden voornamelijk geboren van maart tot en met april. Libelle’s boswachter Hanne: kom ook naar een schaapskooi en knuffel een lammetje!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram