Donderdagavond vindt live vanuit het koninklijk Theater Carré het Gouden Televizier-Ring Gala 2020 plaats. Eva Jinek is genomineerd voor de Televizier-Ster Presentatrice. Toch is ze niet bij het gala aanwezig.

Op Instagram laat ze weten waarom ze er niet bij is.

Advertentie

Wéér een nominatie voor Eva

Samen met Chantal Janzen en Miljuschka Witzenhausen is Eva genomineerd voor de Televizier-Ster Presentatrice. In 2018 en 2019 werd ze ook al genomineerd voor deze prijs. Hoewel Eva dolblij is met haar nominatie en de prijs graag wil winnen, is ze er niet om de Televizier-Ster in ontvangst te nemen als zij de meeste stemmen heeft.