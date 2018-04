Eva Jinek verstopt haar babybuikje op subtiele wijze

Eva Jinek is in verwachting van haar eerste kindje. Op 12 maart maakte ze het blijde nieuws bekend met een foto op Instagram.

Inmiddels is de 39-jarige presentatrice al enige tijd zwanger en is haar buikje al goed te zien. Tenminste, als je goed naar de foto kijkt.

Ongewenste vraag

Want door haar zwarte shirt en haar pose zie je haar buikje amper. Het zijn spannende tijden voor Eva en haar vriend Dexter van der Voorn, die producer is.

Er werd haar in het verleden vaak gevraagd naar haar kinderwens. Daar was ze niet van gediend. Zo zei ze voor haar zwangerschap nog: “Ik vind het ongepast en ongemanierd. Vanuit de behoefte om iemand tegemoet te komen, heb ik er altijd antwoord op gegeven, maar ik word nu steeds kwader als het mij of mijn vrouwelijke collega’s van een bepaalde leeftijd wordt gevraagd”.

Ook op deze foto is haar buikje een beetje te zien:

De foto waarmee Eva het babynieuws bekendmaakte:

Bron: Instagram. Beeld: ANP