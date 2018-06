Eva Jinek is zwanger. En hoewel de nieuwslezeres geheimzinnig doet over de uitgerekende datum, weten fans haar nu al te vinden.

Op Instagram Stories laat Eva Jinek weten dat ze post heeft ontvangen van een fan. En ja, het bestaat nog: ouderwets via de post. In het pakketje zitten babyschoentjes. Och, wat lief! Eva’s reactie: “Hier doe je het voor”. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen.

Kijk nou, hoe zoet:

Bron & Beeld: Instagram, ANPfoto