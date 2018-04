Eva Jinek voor het eerst gespot met duidelijke babybuik

Vorige maand maakte Eva Jinek met een bericht op social media bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Een babybuik werd nog niet eerder gespot, maar nu kun je er niet meer omheen.

Zelf deelde de actrice nog geen foto van haar babybuik, maar ze werd op straat wel gespot met een mooi buikje. Ze is inmiddels al vier maanden in verwachting, dus dat kan ze dan natuurlijk ook niet meer verbergen. Dat hoeft ook niet, want ze ziet er prachtig uit:

Bron: Weekend. Beeld: ANP.