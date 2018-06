Eva Jinek deelt voor het eerst zelf een foto van haar babybuik

Eva Jinek (39) maakte drie maanden geleden bekend dat ze haar eerste kindje verwacht. Al laat ze haar babybuik niet echt graag zien, tot nu. De presentatrice deelt voor het eerst een foto waarop de babybuik goed te zien is.

Trucjes

We moesten er eventjes op wachten, maar daar is ‘ie eindelijk. Een prachtige foto van Eva waarop de babybuik goed in beeld is. Eerder plaatste ze al een foto waarop we vermoedden een buikje te zien, maar door haar pose en het zwarte shirt moest je wel héél goed kijken. Ook bij ‘Jinek’ had ze slimme trucjes om haar buik te verbergen. Ze hield gewoon heel slim het presentatieblaadje voor de baby. Maar nu deelt ze vol trots zelf een kiekje.

Bijzonder

In een interview op NPO Radio 2 vertelde ze laatst openhartig over haar zwangerschap. “Ik kan mijn baby nu voelen schoppen en dat is echt een van de meest bijzondere dingen die ik heb meegemaakt”, vertelt ze. Eva heeft sinds eind mei 2016 een relatie met haar producer Dexter. De vonk sloeg over tijdens de opnames van haar reisprogramma.

Als je héél goed kijkt, zie je op deze foto al een klein babybuikje:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram