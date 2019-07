Eva Jinek emotioneel in eigen talkshow: 'Fijn dat ze dat af en toe ook laat zien'

Zo’n 900.000 kijkers zagen dinsdagavond hoe het Eva Jinek even teveel werd in haar eigen talkshow. Op het einde van het gesprek over kinderkanker slikt ze zichtbaar haar tranen in.

Een paar jaar geleden is het Prinses Máxima Centrum opgericht voor alle kinderen die worden getroffen door kanker. Directeur Rob Pieters en verpleegkundige Arno Deege volgden een jaar lang de werknemers in het nieuwe AVROTROS-programma en schoven dinsdag aan om over hun bijzondere werk te vertellen.

#Jinek #heldenvanhetmaxima Jaarlijks krijgen 600 kinderen kanker. De kinderoncoloog en verpleegkundige van het prinses maxima centrum vertellen dat er om de dag een kind doodgaat en de impact die het heeft op alle medewerkers. — Jinek (@JinekLive) July 9, 2019

Alle kinderen genezen

Hij vertelt dat momenteel 75 procent van de kinderen te genezen zijn, maar 25 procent nog niet. “Het doel is om álle kinderen te genezen”, eindigt Pieters. Het gesprek lijkt afgerond en Eva bedankt de man voor het gesprek. Wanneer ze over wil schakelen naar het volgende onderdeel, merkt ze op dat het haar toch even teveel wordt en wappert ze met de papieren in haar gezicht om de tranen tegen te houden. Eva Jinek, die zelf vorig jaar moeder werd van Pax, verontschuldigt zich: “Ik ben natuurlijk zo’n jonge moeder die hier niet over kan praten, sorry daarvoor.”

Maar verontschuldigen is volgens de kijkers niet nodig. “Eva Jinek. Mooi mens”, schrijven Twitteraars die ondertussen toegeven zélf ook ontroerd te zijn. “Fijn dat ze dat af en toe ook laat zien”, schrijft iemand. Een ander sluit zich aan: “Emoties mogen.”

Eva Jinek. Mooi mens.#Jinek — Kelly de Rosvrouw (@KelRebel) July 9, 2019

Wel schattig die Eva zo ontroert #jinek — RAPHAEL HENDERSON 🇳🇱🇺🇸🗽 (@Strenge_Meester) July 9, 2019

Oef het raakt #jinek erg! Fijn dat ze dat af en toe ook laat zien — Sander_lassche (@Sanderl91) July 9, 2019

Jinek die niet naar beelden durft te kijken van kinderen met kanker, omdat ze anders volschiet is wat we vaker moeten zien op tv. Emoties mogen. 🤧 — 𝐁𝐐. (@TheOtherBQ) July 9, 2019

Echte helden

De heren vertellen dat de werknemers dag en nacht klaarstaan voor het ziekenhuis en het verschil maken tussen leven en dood. Dat zorgt ook voor veel lovende reacties. “Ik denk dat we gewoon allemaal weer even stil moeten zijn. Wat een beelden. Wat een helden”, schrijft iemand.

Rob Pieters. Directeur van het Prinses Maxima Centrum. Aardige man!! Geeft het gevoel weer. Top! Respect voor deze mensen die de strijd aan gaan met deze vreselijke ziekte. Ze hebben mijn support! #jinek — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) July 9, 2019

Respect voor de oncologen en verpleegkundigen #Jinek — henk knaapen (@KnaapenHenk) July 9, 2019

Ik denk dat we gewoon allemaal weer even stil moeten zijn. Wat een beelden. Wat een helden. #jinek #prinsesmaximaziekenhuis #heldenvanhetmaxima 🙏🏻 — Barry J. Voetbalprof.com (@VoetbalprofCom) July 9, 2019

Heftig en tegelijk mooi verhaal van de helden van @prinsesmaximac bij #jinek. “Om de dag gaat bij ons een kind dood”.. 😢😢😢 #helden — Ralf Krewinkel (@RalfKrewinkel) July 9, 2019

Mensen noemen het zelfs haar mooiste interview ooit. “Integriteit en compassie.”

Top uitzending. Top gasten. Klasse beter dan gisteren. Integriteit en compassie vanavond volledig aanwezig. #jinek @KroNcrv — Gauke Zijlstra (@gkzijlstra) July 9, 2019

Naast het intense gesprek zagen we ook Minister Wopke Hoekstra en Marcella Mesker en John van Lottum over de ondergang van Boris Becker. Je kunt de hele aflevering online terugkijken.

