Eva Jinek houdt het niet droog tijdens gesprek over zoontje Pax

Eva Jinek weet het niet droog te houden tijdens het interview in Sterren op het doek, zien we in de preview van de aflevering. Ze pinkt een traantje weg als presentator Özcan Akyol naar haar zoontje Pax vraagt.

Het nieuwe seizoen van Sterren op het doek begint op 31 oktober en Eva Jinek is een van de bekende Nederlanders die door drie kunstenaars op het doek wordt vereeuwigd. Aan het eind van de aflevering mag Eva één schilderij mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel.

Advertentie

Zelfverzekerd

Özcan Akyol interviewt de presentatrice, terwijl de drie kunstenaars Eva portretteren. Ze vertelt openhartig over haar ambities en haar carrière, en hoe ze die combineert met haar moederschap. Özcan weet de gevoelige snaar te raken, helemaal wanneer hij over Pax begint. “Wat ik leuk aan hem vind, is dat hij zo zelfverzekerd is”, vertelt de presentatrice op de beelden in RTL Boulevard werden uitgezonden. “Dan gingen we naar het strand en daar waren twee grotere kinderen aan het spelen. Dat kleine hummeltje rent er dan zo op af.”