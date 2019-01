Waarom Eva Jinek de naam van haar zoon wil veranderen 

Eva Jinek is alweer een klein halfjaar de trotse moeder van zoontje Pax. Pax Valentijn van der Voorn, heet hij voluit. Maar daar komt verandering in.

Ze mist er namelijk haar eigen achternaam bij.

Van der Voorn-Jinek

Op haar site vertelt Eva dat ze het ‘merkwaardig en jammer’ vindt dat de achternaam Jinek niet op Pax’ paspoort staat. In Nederland mag je je kind niet twee achternamen geven en dus moesten de ouders de knoop doorhakken. “Juist omdat ik het voorrecht heb gehad dat Pax in mij is ontstaan en gegroeid – en omdat ik die speciale band met hem heb die alleen een moeder met haar baby kan hebben – gun ik hem de achternaam van zijn vader”, zo legt Eva uit over de keuze voor Van der Voorn. Maar als het even kan, zou Eva dolgraag Jinek aan haar zoons namen toevoegen. “Pax is zo duidelijk van ons allebei dat het gewoon feitelijk onjuist is om hem slechts één achternaam te geven.”

Petitie

Goed nieuws voor Eva. De Tweede Kamer heeft donderdag namelijk ingestemd met een motie waardoor je je kind voortaan wél twee achternamen kunt geven. Mede dankzij Laura Kraak, die er een petitie voor opzette. Die werd ruim 10.000 keer ondertekend. Vanaf wanneer Eva en andere ouders met dezelfde wens precies hun kind een extra achternaam kunnen geven, is nog niet bekend.

Bron: Eva Jinek. Beeld: ANP