Eva Jinek openhartig over moeilijke tijd: 'Ik had genoeg van mezelf'

Zondagavond trapte presentator Tim den Besten het nieuwe seizoen van zijn programma Tim’s tent op NPO3 af. Deze eerste aflevering had hij niemand minder dan talkshowkoningin Eva Jinek te gast.

In Tim’s tent (maar dan in een bungalow) ontvangt Tim bijzondere gasten die hij om verschillende redenen bewondert. In dit vierde seizoen ontmoet hij de sterren van nu: Eva Jinek, Maxim Hartman, Sylvana Simons, Roxeanne Hazes, Rob Jetten en Pepijn Lanen.

Positief

Zodra Eva aankomt op het bungalowpark, zit de sfeer er goed in. “Ik heb zelfs mijn kind uitbesteed voor een gesprek met jou”, grapt ze meteen. Al grappend crossen de twee vervolgens op een E-bike naar het huisje. Daar begint het gesprek positief. Eva vertelt dat ze maar weinig te klagen heeft. “Ik denk dat ik heel veel geluk heb in veel opzichten”, zegt ze.

Falen

Maar de presentatrice is ook door een moeilijke periode heengegaan. Zo werd ze ontslagen bij Nieuwsuur omdat ze een relatie had met voormalig advocaat Bram Moszkowicz. Dat vond ze verschrikkelijk. “Het voelde als falen in het publieke domein”, vertelt ze. Vervolgens mocht Eva haar droom waarmaken: een eigen late night-programma presenteren. Maar daar kreeg ze veel kritiek op.

Genoeg van mezelf

“Die kritiek vond ik zó moeilijk om te verdragen. Als ik me ’s morgens ging opmaken, kon ik niet in de spiegel kijken. Ik had genoeg van mezelf en was zo teleurgesteld over hoe het was gegaan. Daardoor wilde ik mezelf niet meer zien. Ik wist wel wat ik kon, maar het lukte niet zoals ik het wilde. Dat vond ik zo moeilijk, en ik wist niet hoe ik dat recht ging breien.”

Doe iets

Het heeft wel even geduurd voor ze daaruit kwam. “Ik zag de uitweg niet op dat moment. Maar ik wist wel dat als je het zelf niet meer ziet, je wel moet beginnen met handelen. Stilzitten in de hoek levert niks op. Ga maar bewegen, iets doen. Dan rolt het vanzelf wel ergens naartoe.”

Bron: VPRO. Beeld: ANP