Eva Jinek vertelt openhartig over haar zwangerschap

Vanavond keert Eva Jinek terug op televisie met haar talkshow ‘Jinek’. De presentatrice is ongeveer vijf maanden zwanger en dat begint ze al goed te merken.

In een interview op NPO Radio 2 vertelt Eva openhartig over haar zwangerschap en hoe ze zich nu voelt.

Weinig energie

Zo vertelt ze dat ze nog maar zo’n 25 procent van haar energie over heeft, iets wat je natuurlijk niet zo goed kunt gebruiken bij een talkshow op de late avond. “Ik kan normaal altijd op mezelf rekenen dat ik genoeg energie heb zodat ik zo veel dingen op een dag kan doen. Daar kan ik nu ongeveer een kwart van.” Dit kwaaltje zou het wel waard zijn voor de presentatrice. “Ik kan mijn baby nu voelen schoppen en dat is echt een van de meest bijzondere dingen die ik heb meegemaakt”, vertelt ze.

Makkelijke zwangerschap

Toch wil Eva ook duidelijk maken dat ze haar zwangerschap niet als heftig ervaart. “Als je hoort wat sommige vrouwen meemaken, dan denk ik dat ik een heel makkelijke zwangerschap heb. Ik voel me best wel sterk, ik heb ook kunnen werken de eerste maanden. Toen had ik late night en was ik ook zwanger.” Misselijk is de presentatrice dan ook niet geweest. Naar eigen zeggen eet ze op dit moment juist gewoon alles wat ze lekker vindt.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: ANP.