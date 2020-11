Eva Jinek in de stress door prachtige werken in ‘Sterren op het doek’

Zaterdagavond ging een nieuw seizoen van het razend populaire Sterren op het doek van start. De eerste aflevering draaide helemaal om talkshowkoningin Eva Jinek.

Presentator Özcan Akyol voelt Eva aan de tand over van alles en nog wat, terwijl ze door drie kunstenaars wordt geportretteerd. Maar als ze uiteindelijk één van de werken mag kiezen, schiet ze behoorlijk in de stress. “Ik kan niet kiezen”, zegt ze een tikkeltje wanhopig.

Maar liefst 1 miljoen kijkers genoten zaterdagavond van de gesprekken tussen Eva en Özcan en het werk van de drie vrouwelijke kunstenaars. Op Twitter staat het vol met lovende reacties. “Wat is Eva Jinek een ontzettend leuke en lieve vrouw”, klinkt het. “Mooi interview, mooie open en warme vrouw die Eva Jinek en bovenal prachtige kunst”, reageert een ander.

Openhartig vertelde de talkshowkoningin over het schuldgevoel waar ze regelmatig mee kampt, omdat haar werk voor alles gaat. “Het is net topsport. Alles staat in het teken van wat ik doe”, aldus Eva. Uiteraard komt ook haar zoontje Pax voorbij. Zodra het over hem gaat, krijgt ze het meerdere keren te kwaad.

Ontsnappingsroute

Uiteindelijk mag Eva één van de drie werken uitkiezen om mee naar huis te nemen. De andere doeken worden geveild voor een goed doel. Al snel blijkt dat het een moeilijke keuze wordt. De presentatrice verklapt dat ze hard aan het nadenken is over een ontsnappingsroute, zodat toch alle drie de werken bij haar thuis terecht komen. “Het voelt als onrecht, ik wil ze allemaal kopen”, vertelt ze lichtelijk in paniek.

Ze kiest voor het portret van Rosa Boomsma (het middelste werk op de foto). Mocht Eva de andere werken echt willen kopen, dan moet ze behoorlijk diep in de buidel tasten. Op de twee overgebleven doeken is inmiddels 5.000 en 9.000 euro geboden – een recordbedrag.

Sterren op het doek met Eva Jinek gemist? Via de website van de NPO kun je de aflevering terugkijken.

Dit vindt Eva Jinek moeilijk als hardwerkende moeder:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: & beeld: Sterren op het doek, Omroep Max & screenshot uit de aflevering