Eva Jineks talkshow komt steeds dichterbij: "Ik lig 's nachts te malen"

“Normaal als ik ’s nachts wakker word, val ik weer in slaap. Nu begin ik te malen”, vertelt Jinek aan AD over de start van haar talkshow Jinek op 3 januari. De details van het programma blijven maar door haar hoofd spoken, en dat is natuurlijk ook niet zo gek als je de regie volledig in handen hebt.

Eva Jinek maakte er geen geheim van dat ze met meerdere partijen in gesprek was toen ze nog bij de publieke omroep presenteerde. Toch kwam haar overstap naar een de commerciële omroep eerder dit jaar als een verrassing voor velen.

Overstap team

Bij de overstap van zo’n populaire presentatrice kunnen er natuurlijk eisen worden gesteld. Zo wilde Eva dat haar vaste producent, Ewart van der Horst, met haar meeging. “We kregen van RTL carte blanche, totale journalistieke vrijheid. En ik zei: Ik kan het alleen als ik mijn team, de redactie, kan meenemen, want er is maar een select groepje in Nederland dat weet hoe je een latenighttalkshow moet maken.” Uiteindelijk koos een groot deel van de redactie om mee de overstap te maken.

Vooruitblik

Journalistieke vrijheid: dat is nogal wat voor een vrouw bomvol goede ideeën. Tijdens zo’n slapeloze nacht probeert Eva de show naar eigen zeggen alvast in haar hoofd te beleven. “Dan ga ik in detail na hoe het voelt om de trap af te lopen richting de studio. Hoe ik aangekondigd word door de opnameleider, dat ik van het donker van de hal naar het licht in de studio stap.”

Lot voorgangers

Ze maakt een mooie vergelijking met haar overstap. “Af en toe komt er een trein langs met een leuke bestemming. Eerste klas en superdeluxe. Dan kun je ervoor kiezen om in te stappen, maar dan moet je dat ook durven. Ik houd ervan risico te nemen en deze stap is niet zonder risico, want iedereen heeft kunnen zien wat er met mijn voorgangers is gebeurd.”

Geld speelt een rol

Eva ontkent ook niet dat het geen belangrijke factor is geweest. “Als mensen overstappen naar een commerciële zender – waar ze een hoger salaris krijgen – en zeggen dat geld geen enkele rol speelt, dan liegen ze. Iedereen begrijpt: Ik heb een man, een kind, ik werk ontzettend hard, ben veel van huis, vaak tot midden in de nacht. En als ik het dan ook nog kan doen op de manier waarop ik wil, met mijn team, en ik word er beter voor betaald, dan zou ik een beetje gek zijn om het niet te doen”, vertelt Eva.

Moeder én carrièrevrouw

De komst van zoontje Pax een jaar geleden heeft haar carrièreambitie in ieder geval niet verminderd. “Mijn leven is anders, maar ik ben niet een wezenlijk ander mens geworden. Ik ben altijd ambitieus geweest. Ik denk dat ik vijf jaar was toen ik heel expliciet dacht: ik wil een spannend leven. Die gedachte is nooit weggegaan.”

Jinek is vanaf 3 januari elke werkdag om 22.20 uur te zien op RTL 4.

