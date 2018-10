Eva Jinek in tranen tijdens De Wereld Draait Door

Eva Jinek heeft de Sonja Barend Award gewonnen voor het interview met politicus Farid Azarkan in haar talkshow Jinek. Dat is woensdagavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.

De Sonja Barend Award, een jaarlijkse prijs voor het beste televisie-interview, gaf Sonja Barend persoonlijk uit handen. “Ik ben heel blij met de winnaar, die ik overigens vorig jaar voorspeld heb hier. Het had mij niet beter kunnen zinnen dit jaar, dan deze winnaar”, vertelde Sonja er van tevoren nog bij.

Het interview

Jinek sprak Azarkan over de DENK-plannen voor een online campagne. In deze nepcampagne werd een citaat bij PVV-leider Geert Wilders benoemd dat Wilders echter nooit had uitgesproken. “U spreekt zich zo vaak uit tegen nepnieuws en dat u dan zelf overweegt om een nepcampagne te gebruiken… Ik probeer die gedachtegang daarachter te begrijpen”, zei Jinek met een ijskoude blik in het gesprek dat op 20 juni 2018 werd uitgezonden.

Tekst gaat verder onder de video.

.@F_azarkan zegt bij #jinek niet meer te weten wiens idee het was om een nepadvertentie van de PVV te publiceren. pic.twitter.com/7rYISZ3XU2 — Jinek (@JinekLive) 20 juni 2018

In tranen

Eva Jinek reageerde duidelijk geëmotioneerd op de prijs en al snel rolden de tranen over haar wangen tijdens de uitzending. “Ik had me voorgenomen dat dit niet ging gebeuren, maar dat zijn de hormonen! Het is omdat ik borstvoeding geef”, aldus de presentatrice. Ze vindt het duidelijk moeilijk om voor het eerst weer op televisie te zijn na de geboorte. “Ik heb na de geboorte van mijn kind mijn emoties nog niet helemaal onder controle”, excuseert de geëmotioneerde Jinek zich.

Het fragment.

Terugkijken: Eva Jinek heeft de Sonja Barend Award 2018 gewonnen voor haar interview met DENK-politicus Farid Azarkan. Jinek ontving de de @VARAgids-interviewprijs uit handen van naamgeefster Sonja Barend -> https://t.co/UFzWxPp5KX #DWDD @JinekLive pic.twitter.com/h2JePH6gHt — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) 17 oktober 2018

De award

Een jury van ruim veertig mediaspecialisten verkoos Jinek uit een lijst van tien kanshebbers. Het was de tiende keer dat de prijs, georganiseerd door de VARAgids, werd uitgereikt. Vorig jaar won Janine Abbring de award met haar gesprek in Zomergasten met de terminaal zieke burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

“Ik wilde deze prijs echt heel graag een keer winnen”, aldus Jinek bij VARAgids. “Dit is diepbevredigend en vrolijk makend, het laat me niet onberoerd.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl. Beeld: ANP