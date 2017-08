Eva Jinek trekt zonder gêne haar broek uit

Eva Jinek (39) weet haar volgens op social media te verrassen met een pikante foto.

Ze laat namelijk zien hoe ze er zónder broek uitziet.

Niet nodig

“Waarom een broek aan als het niet hoeft”, aldus de Amerikaans-Nederlandse Eva, die is geboren in Oklahoma in de Verenigde Staten. Ze wordt op de kiek gezet door fotograaf Robin de Puy. “Voor een shotje glamour op de dinsdag”. Het plaatje krijgt al bijna 2000 likes in een paar uur tijd.

De wereld over

Eva’s ouders zijn Tsjechisch en ze groeide op in Washington D.C. Daarna verhuisde ze naar Nederland en ging ze al gauw aan de slag als presentatrice voor het NOS journaal. Volgens Eva zelf heeft het filmpje waarin te zien is hoe ze voorafgaand aan een televisie-uitzending haar decolleté schikt, bijgedragen aan haar bekendheid bij het grote publiek.

Waarom een broek aan als het niet hoeft?! Met dank aan @robin_de_puy voor een shotje glamour op dinsdag. Meer weten over deze topfotograaf? Zie de link in stories. #summeriscoming #robindepuy #fotografie Een bericht gedeeld door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 22 Aug 2017 om 4:46 PDT

Bron & Beeld: Instagram