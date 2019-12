Op deze datum is Eva Jinek voor het eerst op RTL te zien

In september werd duidelijk dat Eva Jinek de overstap van de NPO naar RTL zou gaan maken. Samen met presentator Beau van Erven Dorens neemt ze de late avond van RTL voor haar rekening. Naar verluid doen ze dat ieder een aantal maanden per jaar.

Nu is ook de datum bekend geworden waarop Eva voor het eest op RTL te zien zal zijn.

Wanneer is Eva Jinek te zien bij RTL?

Vrijdag 3 januari 2020: dat is de dag waarop Eva Jinek voor het eerst op RTL te zien zal zijn. Dat maakt de zender bekend.Haar show zal te zien zijn direct na het programma The voice of Holland.

Mooie kans

Toen het nieuws van haar overstap naar buiten kwam, reageerde Eva: “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen. Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen vijftien jaar bij de NPO.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP