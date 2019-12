Eva Jinek deelt vol zelfspot een video over haar overstap naar RTL

Begin januari maakt Eva Jinek haar overstap naar RTL. Op Instagram reageert ze spottend op alle verhalen van de buitenwereld.

Vanaf 3 januari is Eva Jinek niet langer te zien bij de publieke omroep, want ze heeft de overstap gemaakt naar de commerciële omroep.

Geld

Haar overstap van de publieke naar de commerciële omroep riep veel vragen op. Volgens de buitenwereld is het een stap voor het geld en daarom kan Eva het niet laten om daar wat grapjes over te maken. In aanloop naar de allereerste uitzending van haar nieuwe talkshow bij RTL deelt de presentatrice een aantal hilarische promotievideo’s op Instagram.

Gouden tand

Uit de video’s bijkt dat ze goed heeft weten te onderhandelen bij haar nieuwe baas, want ze komt in een peperdure en spiksplinternieuwe Lamborghini aan bij RTL. Terwijl ze in de camera kijkt, zet ze haar zonnebril af. Wanneer ze glimlacht, is een glinsterende gouden tand te zien. “Altijd al een gouden tand willen hebben…”, schrijft de presentatrice bij de hilarische video.

Touwtjes in handen

Eva heeft duidelijk zelf de touwtjes in handen. Dat blijkt ook uit de video die ze vorige week deelde van een overleg met haar ‘nieuwe bazen’ van RTL. De mannen zagen talkshow van Eva groots voor zich. “Confetti, vuurwerk, meer entertainment en een showballet. Kaasstengels? Nee, kaviaar!”, vertelden ze. Maar daar zat Eva totaal niet op te wachten en reageerde met: “Ik dacht het niet.”

Eva Jinek zal vanaf 3 januari om 22:20 uur te zien zijn op RTL 4 met haar nieuwe, maar onveranderde en vertrouwde talkshow Jinek.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress