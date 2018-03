Veel steun voor Eva Jinek na opmerkingen over zwangerschap en carrière

Gisteren maakte presentatrice Eva Jinek bekend dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Eva kreeg veel felicitaties, maar er waren meteen ook vragen. Want: hoe zou ze dat dan gaan doen met haar carrière?

In de showbizzprogramma’s op televisie was de zwangerschap van Eva Jinek het gesprek van de dag. Het mooie nieuws werd gedeeld, maar vervolgens werden er ook meteen veel vragen gesteld. Want zou Eva haar latenightshow nog wel kunnen presenteren nu ze zwanger is? En wat moet ze dan doen als ze een keer goed misselijk is?

Reacties

“Wat is nu helemaal het probleem?”, vraagt tv-columnist Angela de Jong zich vandaag in haar column af. “Als alles verloopt zoals het hoort, is een vrouw er vier maanden niet en keert ze daarna gewoon weer terug. Laten we het vooral niet groter maken dan het is. Er is een vrouw zwanger, dat is geweldig, en de rest komt wel”, schrijft ze verder in de column die het internet overgaat. Ook op Twitter begrepen veel mensen niet waar deze vragen vandaan kwamen:

Zapte per ongeluk langs RTL Boulevard, waar men zich zorgen maakte over de zwangerschap van Eva Jinek (“Hoe moet dat presenteren dan, ze gaat toch een keer bevallen” etc). Hé guys, een zwangerschap is geen ziekte! #getalife — Bertho Nieboer (@DokterBertho) 12 maart 2018

Wat een onzinnig item over de zwangerschap van Eva Jinek in #rtlboulevard die vrouw is verstandig genoeg om te bedenken hoe ze haar zwangerschap en moederschap invulling geeft naast haar werk. @petervdvorst — Chris (@chrsdnl) 12 maart 2018

Zullen we @JinekLive het zelf bepalen hoe ze het gaat doen?! #rtlboulevard — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 12 maart 2018

‘MAAR ALS EVA JINEK ZWANGER IS HOE GAAT ZE DAT DAN DOEN WANT EEN KIND GROOTBRENGEN PLUS EEN CARRIERE KAN HELEMAAL NIET!!!!!1`1`1`1`1212`1`2’ – Nederland pic.twitter.com/ICRWvUt9Di — Rutger de Quay (@rutger_) 12 maart 2018

Dikke discussie in @RTLBoulevard over combineren zorgen en werken als Eva Jinek de baby heeft gekregen. @JinekLive “Haar vriend kan ook helpen”. 😣😳 2018, mensen, 2018! — Lucy (@MTSNgranny) 12 maart 2018

@rtlboulevard ‘Eva Jinek is zwanger; wat zijn de gevolgen voor haar programma?’ Wat een vreselijke vraag. Antwoord: niks. Vrouwen kunnen gewoon werken! — Richard (@richardluistert) 12 maart 2018

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.