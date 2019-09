Eva Koreman smokkelde om bizarre reden condoom mee naar 'Expeditie Robinson'

Kandidaten van Expeditie Robinson mogen nog net een paar broekjes en shirtjes meenemen, maar daar houdt het ook wel bij op. Elk jaar probeert wel iemand het eiland te bereiken met smokkelwaar.

Maar dit jaar maakte Eva Koreman het wel heel bont.

Vitaminepillen

Radio-dj Eva Koreman heeft dit jaar geprobeerd om een condoom mee te nemen naar het eiland. Nee, niet omdat ze wel zin had in een avontuurtje op een onbewoond eiland. Ze wilde het gebruiken om vitaminepillen mee te smokkelen. In een video met medekandidaat Frank van der Lende biecht Eva dit op. “Dit is dus heel gênant, ik had een condoom verstopt en vitaminepillen”, vertelt ze. Zij was ook degene die de meeste spullen weg moest gooien bij aankomst. Waarom nam ze een condoom én vitaminepillen mee? “Omdat ik niet wist hoe het zou gaan. Misschien moest ik het in mijn vagina stoppen.” Eva wilde dus wel heel ver gaan om de pillen mee te kunnen nemen, maar de productie van het programma gooide roet in het eten.

Persfoto’s

Bij aankomst werd ze namelijk al snel meegenomen om persfoto’s te maken en besloot toen in paniek om de pillen maar in haar bikinitopje te doen. Dat zie je nu op de foto’s dus ook heel goed zitten. Of ze de pillen uiteindelijk in heeft moeten leveren, blijft onduidelijk.



