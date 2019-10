Eva Koreman over 'Expeditie Robinson': “Het is een aanslag op mijn lijf geweest”

Voor Eva Koreman is haar deelname aan Expeditie Robinson niet zonder gevolgen geweest. De 3FM-dj heeft namelijk nogal wat lichamelijke kwaaltjes overgehouden aan haar avontuur op het eiland, vertelt ze in een interview op NPO Radio 2.

Volgens Eva is haar deelname ‘een enorme aanslag’ op haar lijf geweest.

Afgebroken kies

“Mijn haar valt uit, er is een kies afgebroken terwijl ik in mijn normale leven nog nooit een gaatje heb gehad. En ik merk dat het heel moeilijk is om weer op conditie te komen; het gewichtsverlies en het weinige eten vreten echt je spieren op”, aldus Eva.

Boek mee

Eerder vertelde Eva al dat zij een condoom met vitaminepillen had meegesmokkeld in haar bikinitopje, maar dat bleek niet enige te zijn wat ze stiekem had meegenomen. “Ik had ook nog een mooi boek bij mij. Misschien had ik nog iemand kunnen voorlezen als de tv-ploeg ’s avonds weg was. En ik dacht het lezen vooral te gaan missen op het eiland.” Helaas voor Eva werd haar boek al tijdens de 1e verrassingsinspectie gevonden.

Weg humor, weg libido

Eva benadrukt nogmaals dat het condoom echt niet bedoeld was voor het hebben van sex op het eiland. “Geloof me: het eerste wat weggaat als je honger hebt, zijn je humor en je libido. Of de humor is teruggekomen mogen andere mensen bepalen. Maar met het libido is het gelukkig na de terugkeer van het eiland weer helemaal goedgekomen.”

Bron: NPO Radio 2.