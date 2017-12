Er staat actrice Eva Longoria (42) een bijzonder 2018 te wachten: ze is namelijk zwanger van haar eerste kindje. En ze weet ook al wat het wordt…

Eva en haar man José Baston verwachten een jongetje!

De actrice, die bekend werd door haar rol in Desperate Housewives, is nu 4 maanden zwanger. Eva en José zijn sinds mei 2016 getrouwd. Ze was al 2 keer eerder getrouwd, maar is nu voor het eerst zwanger. José heeft wel al 3 kinderen uit een eerdere relatie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ABC News. Beeld: Getty