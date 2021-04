Eva’s verhaal in ‘Het mooiste meisje van de klas’ grijpt kijkers naar de keel

Het verhaal van Eva van Ast heeft de kijkers van Het mooiste meisje van de klas zwaar aangegrepen. Bij een auto-ongeluk verloor de Gelderse haar zoontje (7).

Eva van Ast heeft al veel meegemaakt in haar leven. Zo scheidden haar ouders op haar 9de en ging het tijdens een vakantie met haar vader helemaal mis: op een dag werd ze wakker met heftig bonzende hoofdpijn.

Hersenvliesontsteking

Met spoed werd ze in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hersenvliesontsteking geconstateerd en belandde ze in een coma waar ze gelukkig na een paar dagen uit ontwaakte. Ze kwam uiteindelijk in een ziekenhuis in Nijmegen te liggen waar bleek dat ook haar hartvlies ontstoken was. Ze moest onder het mes, een operatie die haar op het nippertje redde.

Eenzijdig auto-ongeluk