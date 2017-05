Bouquetreeks-boekjes. Romantische films. Vijftig tinten grijs. Welke film we ook kijken, welk boek we ook lezen: de sex is steevast fantastisch en alles en iedereen ziet prachtig uit. Hoe zit dat eigenlijk met het sexleven van de gewone gemiddelde Nederlandse vrouw? Dat levert verrassende verhalen op…



Evelien (47): “Ik heb de vaatwasser uitgeruimd en loop naar de woonkamer. Mijn man Steven heeft zich gedoucht en komt me in zijn badjas welterusten zeggen. Ik zeg dat ik nog een wijntje drink en daarna ook naar boven kom. Zo gaat dat al jaren, we gaan nooit meer tegelijkertijd naar bed. Steven maakt een opmerking over de nieuwe badkamer, ik grap iets over de klusjesman die hier wéken over de vloer kwam en ineens trekt hij me naar zich toe. Ik lach verrast en zoen hem aarzelend terug. Dan rukt hij in één beweging mijn joggingbroek naar beneden. Zoiets heeft hij in de twintig jaar dat we samen zijn nog nooit gedaan. Heb ik het te veel over de klusjesman gehad? Is hij jaloers?

Ik wil nog tegensputteren dat ik me vies voel na deze lange dag en eerst moet douchen. Maar ik slik het in, net als de andere excuses die we allebei maar al te vaak aanvoeren als het op sex aankomt. De gretige manier waarop hij mijn borsten masseert terwijl hij me zoent, windt me op. Dit is precies wat ik wil. Mijn handen glijden onder zijn badjas en al zoenend laten we ons op de grond zakken. Steven pakt een plaid van de bank zodat we wat zachter kunnen liggen. Ik trek mijn trui over mijn hoofd en nadat Steven het sluitinkje van mijn beha heeft losgemaakt duw ik mijn blote lijf tegen hem aan. Zijn mond daalt af, steeds verder naar beneden. Zuchtend sluit ik mijn ogen, dit is zo lekker. Ik verwen hem met mijn handen en mijn mond. Wat als een van de kinderen wakker wordt en naar beneden komt, schiet door mijn hoofd. Maar de opwinding neemt het over, ik denk nergens meer aan en voel alleen nog maar.

Er is amper een kwartier verstreken, zie ik als ik na afloop op de klok kijk. Steven is alweer naar boven, ik heb me weer aangekleed en sta met de plaid in mijn handen. Die zal ik zo in de was gooien. Mijn lichaam gloeit nog na, ik voel me ondeugend. Ik wist niet dat ik nog zó opgewonden kon raken. De vorige keer dat we sex hadden is maanden geleden, het gebruikelijke riedeltje in bed, vlak voor het slapengaan. Iets nieuws uitproberen doen we al jaren niet meer omdat we precies weten wat de ander lekker vindt. Maar die plichtmatige vrijpartijen winden me amper meer op. Terwijl ik met de plaid in mijn hand naar boven loop, verheug ik me al op de volgende keer. Er is nog hoop voor ons sexleven.”

Beeld: iStock