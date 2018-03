Eveline na 13 jaar herenigd met haar Amerikaanse vlam in laatste aflevering 'Memories'

Katja Schuurman reisde in de aflevering van ‘Memories’ gisteravond af naar Thailand. Hier herbeleefde de Nederlandse Eveline een prachtige, maar ook heftige tijd.

Een tijd vol hartstochtelijke liefde, maar ook extreme angst.

Tsunami

Eveline pakte in 2004 zonder twijfelen het eerste de beste vliegtuig naar het Thaise eiland Koh Phi Phi, om als vrijwilliger te helpen puinruimen in de nasleep van de tsunami in 2004. De Amerikaanse John deed precies hetzelfde, en zo kruisden de wegen van de twee. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar de vonk sloeg tóch over.

Baarmoederhalskanker

Na een schokkend bericht van haar huisarts, kon Eveline de emotionele steun van haar kersverse vriend goed gebruiken. Er werd namelijk beginnende baarmoederhalskanker bij haar geconstateerd. Ze besloot zich in Thailand te laten opereren. Maar na haar operatie mocht Eveline niet meer werken en haar geld was op. Ze reisde nog een paar maanden met John door het land, maar nam op een punt huilend afscheid.

Ruzie

Eenmaal in Nederland herstelde Eveline en bleef de liefde voor John zo groot, dat ze uiteindelijk drie maanden samenwoonden in Amerika. Maar John werkte ontzettend veel. De magie en romantiek verdween. En toen hij met haar meereisde naar Rotterdam, was hij niet meer de oude. Ze maakten veel ruzie en de relatie strandde. Eveline ging verder met haar (liefdes)leven.

Weer samen in bed

Toch blijkt Eveline na een gestrand huwelijk en een kind uit die relatie nog altijd stapelverliefd te zijn op John. Dat was goed te merken toen ze werd herenigd met de Amerikaanse globetrotter in Memories. Er leek niets veranderd – afgezien van wat extra rimpels. “Ik ben verliefd”, vertrouwde Eveline Katja toe. “Het stond dertien jaar op pauze, maar blijkbaar is dat makkelijk op te pakken.” Ook tussen de lakens was er weer actie. “Hij heeft in mijn bungalow geslapen en daar houdt het verhaal voor de camera wel op.”

Of de twee hun relatie een tweede kans hebben gegeven, is niet duidelijk. Sommige kijkers vragen dan ook om een update. Zeg het ons, Katja!

Je kunt het liefdesverhaal van Eveline en John, dat tevens de laatste aflevering van dit seizoen Memories is, hier terugkijken.

Bron: Memories, KRO-NCRV. Beeld: Facebook, Memories, KRO-NCRV

