Voormalig prinsessen-nanny Eveline van den Bent maakt bijzondere promotie

Eveline van den Bent is per Koninklijk Besluit gepromoveerd tot Particulier Secretaris. Voorheen werkte ze als kindermeisje van onze prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Dit maakte Koninklijk Huis-deskundige Rick Evers bekend via Twitter.

Eveline draait al jaren mee in het koninklijke gezin. Ze studeerde Notarieel Recht in Leiden en werkt sinds 2006 voor de Dienst van Het Koninklijk Huis. Jarenlang was ze werkzaam als nanny en rond 2009 werd ze de persoonlijk assistent van koningin Máxima. Sinds de inhuldiging in 2013 was Eveline de persoonlijke assistent van zowel Máxima als Willem-Alexander. Vanaf nu zal ze door het leven gaan als ‘Particulier Secretaris’.