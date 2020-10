Even bellen met… filmmaker Jesse Bleekemolen (22) over zijn documentaire ‘Bibian Mentel: Leef’

De 22-jarige Jesse Bleekemolen mocht een jaar lang meelopen met Bibian Mentel (47) en maakte daarover de documentaire Bibian Mentel: Leef. De documentaire is een aaneenschakeling van emotionele en intieme momenten. Hoe was het voor hem om daarbij te zijn? En wat heeft hij van Bibian geleerd?

Wij belden vandaag met hem.

Andere kant van Bibian

Voor documentairemaker Jesse was het vooral belangrijk om de andere kant van Bibian te laten zien. “Iedereen kent haar natuurlijk als de goedlachse Bibian, maar er zit ook een andere kant aan het verhaal,” aldus Jesse. Bibian staat bekend als een echte rasoptimist, iemand die zelfs de meest negatieve dingen weet om te draaien tot iets positiefs, maar in de documentaire komen ook genoeg momenten voorbij waarin duidelijk te zien is dat ook Bibian genoeg moeilijke momenten heeft. Zo zien we hoe ze na een vreugdevolle finale van Dancing with the stars in het ziekenhuis te horen krijgt dat de kanker in haar rug aan het uitzaaien is. Zowel het gesprek met de artsen als het gesprek dat Bibian en haar man naderhand voeren, is gefilmd.

Hoe was het voor jou om bij dat soort momenten aanwezig te zijn?

“De scène waarin je Bibian en haar man achter het glas ziet praten en huilen nadat ze net het slechte nieuws hebben ontvangen, is een scène waarvan zij op dat moment niet doorhadden dat wij ‘m filmden. Dan zorg ik ervoor dat ik op gepaste afstand blijf omdat ik ook vind dat we daar niet met onze camera bovenop moeten zitten. Dus op zo’n moment heb ik geprobeerd om het heel subtiel in beeld te brengen. Het liefste wil je daar natuurlijk dichtbij zitten, maar uit respect doe ik dat niet. Dat heb ik ook altijd met Bibian afgesproken. We zijn er wel, maar we staan nooit in de weg.”

Neem je zoiets niet mee naar huis?

“Het is natuurlijk mijn werk om mooie dingen te maken en ik vind het heel tof, maar die lijn is gewoon heel dun, dus je neemt het echt wel mee naar huis. Het is ook bijna niet als werk te beschouwen, zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. We hebben van tevoren ook afgesproken: we gaan net zo lang door tot je er misschien wel niet meer bent, maar we weten ook niet zo goed wanneer dit eindigt omdat de situatie gewoon heel onzeker was en is. Dus met dat idee zijn we ook gaan draaien. En tuurlijk neem je dat mee naar huis. Ik bedoel, als een moeder aan haar zoon, die zijn hele leven al een zieke moeder heeft, gaat vertellen dat het niet meer goed gaat komen en dat als er iets gebeurt ze liever niet meer gereanimeerd wil worden, dat doet ook iets met mij als jonge maker. Dan denk ik ook: dat had mijn moeder kunnen zijn. Dat is godzijdank niet zo, maar je hebt geen hart als je zoiets niet voelt.”

Hoewel duidelijk te zien is dat Bibian het op sommige momenten erg moeilijk heeft, weet ze zichzelf toch altijd weer te herpakken. Wat heb jij van haar geleerd?

“Haar hele rug is eigenlijk van titanium, ze zit in een rolstoel en leeft met de wetenschap: ‘ik ga dit niet overleven’, want goed gaat het helaas niet meer komen. En tóch blijft ze in het moment leven en dat heb ik van haar geleerd. In de maatschappij waarin we nu leven wordt iedereen heel erg geacht veel online te zijn en de perfecte versie van zichzelf te zijn. Je mag geen fouten maken en je moet goed nadenken over de toekomst. Zij heeft mij echter laten zien dat dit helemaal niet hoeft, zolang je maar dicht bij jezelf blijft. En in iets negatiefs zit ook altijd iets positiefs. Hoe zwaar of heftig iets ook is, het moet niet je leven gaan beheersen. Dat is een mooie levensles die ik van haar heb meegekregen.”

Hoe gaat het nu met haar?

“Naar omstandigheden maakt ze het redelijk oké. Het afgelopen jaar is natuurlijk heel heftig geweest en ze heeft geen moment rust gehad. Al heeft ze na de zomer tot nu toe wel iets meer tijd gehad om zich te focussen op het revalideren. Maar goed, de tumoren zijn al heel lang uitgezaaid naar haar longen en er zijn wat plekjes op haar onderarm gezien. Ze heeft broze botten en zit in een rolstoel, dus echt goed en beter gaat het natuurlijk niet. Maar ze maakt wél vooruitgang in het revalideren om weer kracht in haar benen te krijgen. Ik denk dat de doelen die ze elke keer voor zichzelf stelt, dus het sporten, Dancing with the stars, het revalideren et cetera puur doelen zijn om even niet bezig te zijn met de pijn en het ziek zijn. Dat heeft ze ook echt nodig. Als ze dat mentaal niet meer zou kunnen opbrengen, dan denk ik dat ze het helaas verliest van de ziekte.”

Op woensdag verschijnt bij Videoland de documentaire ‘Bibian Mentel: Leef’.

Beeld: RTL