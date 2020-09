Dinsdagavond is de eerste aflevering van het nieuwe programma Frank en Rogier checken in te zien op RTL 4. Een nieuw programma, op een nieuwe zender: wat kunnen we verwachten? We bellen met Frank en Rogier.

Vanavond begint Frank en Rogier checken in, wat kunnen we verwachten?

Frank: “We vinden het heel spannend wat er gaat gebeuren.”

Rogier breekt in: “Een traan, een lach, ontroering, veel activiteiten, Douwe en Erwin, de kringloop. Voor de rest moet je echt gaan kijken. We zeggen nog niet bij wie de traan valt.”

Wat gaan we zien in de eerste aflevering?

Rogier: “We hebben de eerste twee afleveringen al mogen bekijken. In aflevering één gaan we naar Griensveen. Een prachtig monumentaal stadje. Het is wat saai, maar de omgeving is prachtig. We zijn bij een b&b van jonge mensen die het ook echt verdienen omdat er wat dingen mis zijn gegaan. Een geweldige aflevering met bijzondere mensen, maar in aflevering twee zit zoveel humor. Ik weet niet wat ik die dag had. Ook deze mensen waren heel bijzonder, maar we hebben vooral zoveel gelachen.”

Wat is het verschil tussen Frank en Rogier checken in en Paleis voor een prikkie?

Rogier: “Dat was een huis, dit is een b&b. Dat is veel meer werk. Een b&b heeft vaak meerdere kamers, een entree, een hal. We richten niet de hele b&b opnieuw in, maar wel veel meer.”

Frank: “Je moet het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Er is ook een ander budget. In Paleis voor een prikkie was het budget voor de meubels 250 euro, maar werd niet gesproken over de kosten voor schilders en klussers. Nu doen we het voor een allround-prijs van 3500 euro.”

Rogier: “We willen de kijker ook laten zien wat er in de omgeving te doen is. We hebben zelf in elke plaats iets leuks gevonden om te doen. Dat kan pottenbakken zijn of kleiduif schieten. Maar we gaan natuurlijk nog steeds naar de kringloop. Dat vinden wij het leukst om te doen. Geweldig, geweldig. Elke aflevering gaan we net zo lang door tot we het hebben gevonden. We willen scoren, we willen dat het perfect wordt.”

Frank: “Dit is het eerste seizoen van het nieuwe programma. Het team kent ons nog niet zo goed en dachten ‘Gaan ze het wel vinden?’ Ja, we gaan het 100 duizend procent vinden. Als we het niet vinden, gaan we naar nog een kringloop, en nog een en nog een tot we het vinden. We willen de mensen echt heel graag helpen.”

Wat hopen jullie qua kijkcijfers?

Frank: “Daar hebben we geen verstand van. Dat is een grote verrassing. Dat telt voor ons ook niet, als de kijker maar enthousiast is.”

Rogier: “We willen knallen! Dinsdag, half 9, RTL 4: iedereen kijken!”

