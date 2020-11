Ze zingt, presenteert en maakt de mooiste foto’s. Patty Brard is van alle markten thuis. En sinds kort mag ze zichzelf ook nog eens auteur noemen, want op vrijdag 6 november verscheen haar kinderboek Bibi en Lulu – Het is feest! Libelle belde de alleskunner op om eens te vragen waar het idee om een kinderboek te schrijven vandaan kwam.

We spreken Patty op een drukke maandagmiddag, als ze nét uit een ander interview komt. “Zo leuk, maar er gaat altijd meer tijd in zitten dan je denkt”, begint ze vrolijk. Vrijdag verscheen haar eerste kinderboek over Russische schoothondjes Bibi en Lulu. Helaas overleed Lulu begin oktober, tot groot verdriet van Patty en haar man Antoine. “Het doet nog altijd pijn, maar door het boek blijft ze gelukkig altijd bij ons”, vertelt Patty.

Bibi en Lulu – Het is feest! in het kort: de hondenzusjes wonen in Nederland, maar mogen af en toe mee op vakantie naar Ibiza. Daar ontmoeten ze Panterpoes en zijn oma Juanita. Een heerlijk verhaal voor kinderen, aangevuld met liedjes van voormalig GTST-ster Guido Spek en mede ingezongen door Patty zelf. En natuurlijk zitten er een paar ‘verstopte levenslessen’ in het boek. Patty: “Lulu is bijvoorbeeld een tikkie jaloers op de Panterpoes vanwege haar mooie kleuren, maar Bibi leert haar al gauw dat iedereen een eigen kleurtje heeft en leuk is.”

Hoe ontstond het idee om een kinderboek te schrijven?

“Tijdens de eerste lockdown was ik op Ibiza. Ik zat vaak buiten en nam ineens veel meer de tijd om naar de dingen te kijken die ik normaal gesproken voor lief nam. De hondjes gaan altijd met ons mee, en op het eiland lopen er ook altijd een paar beesten rondom ons huis. Ik zag de leukste dingen: de poes die in onze hondenhuisjes ging zitten, Bibi en Lulu die dat niet fijn vonden en hoe ze later toch ‘vrienden’ werden. ‘Dit is zó leuk’, dacht ik toen.

Antoine is nu op Ibiza en de betreffende poes heeft inmiddels volledig z’n intrede bij ons thuis gedaan. Wel zo gezellig, want ik heb Bibi hier thuis en hij is daar eigenlijk maar alleen.”

Je man hield al die jaren een ‘hondendagboek’ bij. Heeft dat geholpen bij het schrijven?

“En of! Altijd als er iets leuks of bijzonders met de hondjes gebeurde, schreef Antoine dat op. Toen ik met het idee kwam om een kinderboek te gaan schrijven, bleken de dagboeken een geweldige inspiratiebron. Ik wist wel dat Antoine het een en ander opschreef, maar niet dat het zó uitgebreid was. En ik vond het hoog tijd om van de lockdown iets positiefs te maken. Het glas weer halfvol krijgen in plaats van zitten mokken.”

Hoe is het schrijven je bevallen?

“Ik vond het heel interessant. Het bleek bijvoorbeeld best lastig om je taalgebruik aan te passen naar dat van jonge kinderen. Je bent gewend om woorden te gebruiken die zij nog niet kennen. Vlak voordat het boek naar de drukker ging, hebben we het verhaal bij een aantal kleine vriendjes getest. Zij kwamen met geweldige reacties. Een jongetje dat ik heb gefotografeerd voor Het perfecte plaatje zei bijvoorbeeld tegen z’n moeder ‘Het lijken wel sprookjes! Is dit écht gebeurd?’. En het zoontje van Ronald Molendijk riep afgelopen weekend ‘Kijk pap, een Panterpoes!’, toen hij een vos zag lopen.

Grappig detail: de bazin van de panterpoes uit het boek is gebaseerd op mijn moeder van 91. Ze lijdt aan dementie en vergeet in het boek de Panterpoes wel eens brokjes te geven. We hebben vreselijk gelachen, want toen mijn moeder het boek afgelopen weekend las, herkende ze meteen zichzelf.”

Heb je de smaak nu te pakken en komt er een tweede boek?

“Het was in elk geval heel erg leuk om te doen. Ik kende ‘deze wereld’ helemaal niet. Je komt met een heel andere mensen in aanraking. Iedereen is zo gepassioneerd en ik heb met alles zoveel mazzel. Wat ik vooral fijn vind is dat we iedereen in deze gekke tijd hebben kunnen betalen en dat iedereen blij is met het resultaat. Van illustrator tot websitebouwer. Met succes, want we zitten nu met grote partijen om tafel om Bibi en Lulu ook internationaal uit te rollen.

En het leuke is: ik kan nog zo veel verhalen maken als ik zelf wil. Dit kan ik nog jaren volhouden. Dat kan ik van mijn televisiecarrière niet zeggen”, grapt Patty tot slot.

Het boek over Bibi en Lulu is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via Bol.com. In het boek vind je een link naar de liedjes:

