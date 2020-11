‘Even tot hier’-kijkers lyrisch: “Om door een televizieringetje te halen”

Het was zaterdag het op twee na best bekeken programma van de avond, de satirische show Even tot hier. Maar liefst 1,3 miljoen mensen stemden om 21.30 uur op het programma af. Op Twitter zijn kijkers lyrisch over de uitzending.

“Even tot hier was weer steengoed. Een applaus voor Niels, Jeroen en de makers”, klinkt het onder meer.

Even tot hier: het nieuws in musicalvorm

Elke zaterdagavond nemen Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling, samen met hun band en ensemble. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo én in musicalvorm de revue. Ook ontvangen de heren elke week een zingende gast die optreedt met een eigen nummer, maar dan met een nieuwe liedtekst die helemaal is afgestemd op de actualiteit.